Deutsche Lufthansa: Kurspotenzial von +76,38% - Zielkurs bei 13,26 EUR

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Deutsche Lufthansa-Aktie eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,15%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -1,85%, was darauf hindeutet, dass der Markt derzeit pessimistisch eingestellt ist.

Laut Bankanalysten wird das wahre Potenzial des Unternehmens nicht vollständig erkannt. Das mittelfristige Kursziel für Deutsche Lufthansa liegt bei 13,26 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, gibt es ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +76.38%.

Obwohl einige Analysten skeptischer sind als andere und die Aktie unterschiedlich bewerten (5 empfehlen “Starker Kauf”, 11 “Kauf”, 7 “Halten” und nur einer empfiehlt einen Verkauf), bleibt doch ein Großteil optimistisch (64%). Der Trendindikator “Guru-Rating” hat sich ebenfalls verbessert und liegt nun bei 3.72 nach zuvor...