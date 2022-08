Deutsche Lufthansa: Kommt es zum erneuten Absturz?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

Genau am 30. Juni dieses Jahres haben die Bären der Deutsche Lufthansa-Aktie den Kurs auf den langfristig relevanten Unterstützungsbereich von etwa 5,40 EUR gedrückt. In diesem Bereich kam es dann zu einem Halten und einer neuerlichen Aufwärtsbewegung. Oftmals ist es so, dass nach fünfteiligen Bewegungen zunächst ein Ende gefunden wird. Wenn Sie sich den Chart ansehen, dann werden Sie sehen,… Hier weiterlesen