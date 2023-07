Deutsche Lufthansa: Experten sehen großes Kurspotenzial - Kursziel bei 13,26 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutschen Lufthansa hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +1,38% verzeichnet und summierte somit die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf ein Plus von +2,34%. Die Stimmung im Markt ist dementsprechend optimistisch.

Analysten sind sich dabei einig: Das wahre Kursziel von Deutsche Lufthansa liegt bei 13,26 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +46,88% eröffnen – trotzdem teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Entwicklung.

Aktuell empfehlen 16 Analysten den Kauf oder das Halten der Aktie. Nur einer hingegen rät zum Verkauf. Dabei zeigen sich fünf davon besonders optimistisch und bezeichnen die Aktie als starken Kauf. Weitere elf teilen ebenfalls eine positive Grundhaltung mit einem Rating “Kauf”.

Das Guru-Rating für...