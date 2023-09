Deutsche Lufthansa: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag ein Plus von +0,86% verzeichnet. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel für die Aktie liegt bei 13,26 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies aktuell Investoren ein lukratives Potenzial von +63,00%.

Bislang gibt es insgesamt 25 Meinungen zu der Aktie – 5 Experten empfehlen sie als starken Kauf; weitere 11 positionieren sie als “Kauf”. Sieben Experten bewerten die Aktie als “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt und ein anderer sogar zum sofortigen Verkauf rät.

Das Guru-Rating ist nun bei einem Wert von 3,72 angelangt.

