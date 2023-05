Deutsche Lufthansa: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial von +42,66%

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie der Deutsche Lufthansa hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und bleibt trotz eines Anstiegs um +0,79% am gestrigen Tag aktuell unterbewertet. So sind sich Bankanalysten einig, dass das wahre Kursziel bei 13,26 EUR liegt – eine Steigerung von +42,66%.

• Am 29.05.2023 legte die Deutsche Lufthansa um +0,79% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69

Während fünf Kaufempfehlungen und elf optimistische Bewertungen (“Kauf”) vorliegen und lediglich einer Meinung nach “Verkaufen” geraten wird sowie acht Experten zur neutralen Einschätzung (“Halten”) tendieren.

Dieses insgesamt positive Bild spiegelt sich auch im “Guru-Rating” wider: Es verbleibt auf einem hohen Niveau (3,69). Damit haben Investoren die Chance auf hohe Renditen durch...