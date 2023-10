Deutsche Lufthansa: Analysten sehen enormes Kurspotenzial – Kursziel bei 13,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von Deutsche Lufthansa an Wert und schloss mit einem Minus von -3,20%. Die vergangenen fünf Handelstage summieren sich auf eine negative Entwicklung von -1,12%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für Deutsche Lufthansa liegt bei 13,21 EUR. Wenn diese Prognose eintrifft, können Investoren ein Potenzial von +84,34% erzielen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Konkret raten derzeit 5 Analysten zum Kauf der Aktie und weitere 12 zu einem Kauf. Rund sieben Experten empfehlen das Halten der Aktienposition und nur einer plädiert für einen Verkauf. Weitere Empfehlungen variieren.

Das...