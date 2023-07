Deutsche Lufthansa: Analysten sehen beachtliches Kurspotenzial - 13,26 EUR im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa konnte am 10.07.2023 einen Zuwachs von +0,42% verzeichnen. In den letzten fünf Tagen gab es jedoch ein Minus von -4,31%, was für eine skeptische Stimmung sorgt.

Dennoch sind sich die Bankanalysten einig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 13,26 EUR und verspricht damit ein Potenzial von +46,44%. Von insgesamt 25 Analysteneinschätzungen raten 5 zum Kauf und weitere 11 geben eine positive Empfehlung aus. Lediglich einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,72 stabil.