Deutsche Lufthansa: Analysten sehen Kursziel bei 13,26 EUR - Potenzial von +44,76%

Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,63%. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein ähnlicher Trend mit einem Rückgang von insgesamt -0,87%. Die Stimmung am Markt scheint momentan relativ neutral zu sein.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie der Deutschen Lufthansa aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel beträgt 13,26 EUR. Sollten die Analysten Recht behalten, bietet dies Investoren ein erhebliches Potenzial in Höhe von +44,76%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Entwicklung.

Aktuell empfehlen 16 Analysten – also mehr als die Hälfte – einen Kauf oder starken Kauf der Aktien (Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69). Nur wenige Experten sind pessimistisch und stufen das...