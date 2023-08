Deutsche Lufthansa: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +57,45% - Zielkurs 12,75 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -1,05%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt der Verlust insgesamt -3,71%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Trotzdem sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 12,75 EUR liegt. Dies entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +57,45%. Die Einschätzung teilen jedoch nicht alle Analysten trotz des starken Kaufempfehlungenanteils mit 64%.

Fazit: Trotz des schwachen Trends bleibt das Guru-Rating unverändert bei 3,72 und untermauert die optimistischen Erwartungen an Deutsche Lufthansa.