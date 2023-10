Deutsche Lufthansa: Analysten empfehlen Kauf - Kursziel liegt bei 13,21 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Aktie von Deutsche Lufthansa erfreut sich einer positiven Entwicklung und hat am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +0,52% hingelegt. Insgesamt beträgt die positive Veränderung in den letzten fünf Handelstagen +1,31%. Die Bankanalysten sind optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +84,01%, wenn das aktuelle Kursziel von 13,21 EUR erreicht wird.

Konkret sprechen derzeit 5 Experten eine klare Empfehlung zum Kauf aus. Weitere 12 Analysten bewerten die Aktie mit “Kauf”, während sich sieben Experten für “halten” aussprechen. Nur noch ein Experte rät zum Verkauf der Aktie. Das insgesamt positive Stimmungsbild zeigt einen Anteil an optimistischen Analysten in Höhe von +65,38%.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Während der Guru-Rating-Indikator unverändert bleibt (3,73), empfehlen viele...