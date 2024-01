Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den vergangenen Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über die Deutsche Lufthansa diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte. Sowohl die technische Analyse als auch der Vergleich mit anderen Unternehmen der FluggeSchlechtschaftsbranche deuten auf eine schlechte Performance hin.

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Lufthansa-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 8,43 EUR, was einer Abweichung von -13,25 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 7,9 EUR eine weitere Abweichung von -7,43 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Des Weiteren zeigt sich, dass die Dividendenrendite des Unternehmens im Vergleich zur Branche FluggeSchlechtschaften um 6,17 Prozentpunkte niedriger liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch der Branchenvergleich des Aktienkurses fällt negativ aus. Die Performance der Deutsche Lufthansa lag in den letzten 12 Monaten bei 0,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,27 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -6,66 Prozent für die Deutsche Lufthansa. Auch der Vergleich im "Industrie"-Sektor zeigt eine Unterperformance von 5,52 Prozent unter dem Durchschnittswert.

Insgesamt führen die negativen Diskussionen in den sozialen Medien, die charttechnische Analyse, die niedrige Dividendenrendite und die schlechte Performance im Branchen- und Sektorvergleich zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Deutsche Lufthansa-Aktie.