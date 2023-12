Deutsche Lufthansa Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Einblicke in die Bewertung einer Aktie. Bei der Bewertung der Deutschen Lufthansa wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war eher positiv, was zu einer guten Bewertung führte. Insgesamt ergab sich daher eine gute Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Lufthansa wurde mit 74,03 bewertet, was als schlecht eingestuft wurde. Der RSI25 belief sich auf 40,51, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Deutsche Lufthansa veröffentlicht. Dies führte zu einer insgesamt schlechten Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Des Weiteren wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Lufthansa betrachtet, welches aktuell bei 4,92 liegt und somit 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Fluggesellschaften) von 26 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der verschiedenen Aspekte eine eher negative Gesamtbewertung für die Deutsche Lufthansa.