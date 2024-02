Deutsche Lufthansa Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Derzeit schüttet die Deutsche Lufthansa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Der Unterschied beträgt 6,22 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,22 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Die Deutsche Lufthansa wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 82,48 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch sie ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei der Deutschen Lufthansa konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, wodurch die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen abgenommen, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa liegt derzeit bei 4,52, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 21. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.