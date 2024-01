Deutsche Lufthansa Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa wird derzeit mit einer Dividende von 0 % bewertet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,09 % eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Aufgrund dieser Differenz von 6,09 Prozentpunkten wird die Einstufung der Aktie als "Schlecht" angesehen.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über die Deutsche Lufthansa in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendiert ebenfalls in den roten Bereich. Daher hat die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhalten. Die gesteigerte Aufmerksamkeit und Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf ein "Gut"-Rating hin, wodurch die Gesamtbewertung der Aktie weiterhin als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger und die Kommentare in den sozialen Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei neun davon positiv und keines negativ ausfiel. Somit wird die Stimmung hinsichtlich der Handelssignale als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa liegt derzeit bei 4, was bedeutet, dass die Börse 4,89 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies entspricht 81 % weniger als der Branchendurchschnitt von 25. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.