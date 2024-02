Deutsche Lufthansa Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Deutsche Lufthansa-Aktie wird durch harte und weiche Faktoren beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare in sozialen Medien überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Handelssignale zeigen neun "gute" und kein "schlechtes" Signal, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führt. Insgesamt wird die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Industrie" liegt die Rendite der Deutsche Lufthansa-Aktie um mehr als 3 Prozent darunter. Die Rendite in der "Fluggesellschaften"-Branche liegt bei 5,93 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa mit 5,32 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Lufthansa-Aktie sowohl eine "schlechte" als auch eine "neutrale" Bewertung erhält, basierend auf trendfolgenden Indikatoren und dem Relative Strength-Index (RSI). Der längerfristige gleitende Durchschnitt weist auf eine negative Entwicklung hin, während der kurzfristige Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt.

Der RSI deutet ebenfalls auf eine negative Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht" führt.