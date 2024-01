Deutsche Lufthansa Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,19%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Deutschen Lufthansa mit 0,61 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,32 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa mit 5,71 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Deutsche Lufthansa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,37 EUR, während der Kurs der Aktie (7,774 EUR) um -7,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -1,47 Prozent, was einem "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Insgesamt zeigt die Deutsche Lufthansa eine unterdurchschnittliche Performance in verschiedenen Kategorien und erhält dementsprechend schlechte Bewertungen.