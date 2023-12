Deutsche Lufthansa Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Bei der Analyse der Deutschen Lufthansa AG fällt auf, dass das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt bei der Dividendenausschüttung deutlich schlechter abschneidet. Während der Branchendurchschnitt bei 6,43 % liegt, zahlt die Lufthansa derzeit keine Dividende aus. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt sich die Unterbewertung der Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa beträgt aktuell 4, während vergleichbare Unternehmen in der Fluggesellschaften-Branche im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Einschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 % erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 6,05 %, was einer Underperformance von -5,44 % entspricht. Auch im Vergleich mit dem gesamten Industrie-Sektor liegt die Lufthansa mit einer Rendite von 4,6 % unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls gemischte Signale. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen über die Deutsche Lufthansa veröffentlicht. Allerdings gab es auch positive Signale, insbesondere in Bezug auf die Unternehmenskommunikation. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Deutsche Lufthansa derzeit in verschiedenen Bereichen unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einer insgesamt neutralen bis schlechten Bewertung führt.