Deutsche Lufthansa Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Deutsche Lufthansa hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,95 EUR erreicht, während der tatsächliche Aktienkurs bei 6,928 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum 200-tägigen gleitenden Durchschnittskurs bei -12,86 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der 50-tägige gleitende Durchschnittskurs bei 7,32 EUR, was einem Abstand von -5,36 Prozent zur Aktie entspricht, was auch als "Schlecht" bewertet wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Deutsche Lufthansa ist insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab eine überwiegend negative Tendenz, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Es wurden 4 negative und 3 positive Handelssignale aus den sozialen Medien gewonnen, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Die Deutsche Lufthansa weist einen Wert von 4,39 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 23,27, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung wird als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als rückläufig betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Deutsche Lufthansa daher für diese Stufe als "Schlecht" eingestuft.