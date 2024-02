Deutsche Lufthansa Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um das Bild einer Aktie zu beurteilen. In den letzten vier Wochen gab es bei Deutsche Lufthansa keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie neutral bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa daher ein gutes Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie der Deutschen Lufthansa zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI (46,34) weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analyse der Kommentare auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Stimmungen gegenüber Deutsche Lufthansa. Ebenso wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Hinsicht als schlecht eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab dagegen eine gute Bewertung, was zu dem Schluss führt, dass die Stimmung gegenüber Deutsche Lufthansa neutral ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") zeigt die Rendite der Deutsche Lufthansa eine Abweichung von -23,59 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter dem Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche liegt die Rendite von Deutsche Lufthansa mit -28,59 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.