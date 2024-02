Deutsche Lufthansa Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie wird in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und bewertet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Lufthansa-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist hingegen auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent und liegt damit 6,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Deutschen Lufthansa eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Deutsche Lufthansa-Aktie mit 8,32 EUR bewertet, während der aktuelle Kurs bei 7,71 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -7,33 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt hingegen einen Stand von 7,87 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".