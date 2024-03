Deutsche Lufthansa Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie wird in Bezug auf ihre Dividendenpolitik mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion. Im Hinblick auf die Anleger-Stimmung wurde der Wert in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Rendite der Deutsche Lufthansa-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um -27,54 Prozent lag, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt anderer Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs der Deutsche Lufthansa bei 7,191 EUR liegt, was eine Entfernung von -11,33 Prozent vom GD200 (8,11 EUR) darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der eine mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt der Kurs mit 7,61 EUR um -5,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Daten wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung der Deutsche Lufthansa-Aktie in Bezug auf ihre Dividendenrendite, Anleger-Stimmung, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse.