Deutsche Lufthansa Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Deutsche Lufthansa hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,5 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten Wochen wurde eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Deutsche Lufthansa festgestellt. Dies wird durch negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien und eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich des KGVs liegt die Aktie mit 4,39 aktuell 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet angesehen, was eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie ergibt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage um 14 Prozent und für die letzten 50 Handelstage um 7,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie daher in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.