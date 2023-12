Deutsche Lufthansa Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Deutsche Lufthansa. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Deutsche Lufthansa weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 44,86. Daher wird die Aktie auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf die Deutsche Lufthansa. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, konkret 3 "Schlecht"-Signale (bei 1 "Gut"-Signal) auf der Basis der Kommunikation. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Deutsche Lufthansa zeigt eine starke Veränderung, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen verzeichnet eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Lufthansa derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,68%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Fluggesellschaften"-Branche beträgt -6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.