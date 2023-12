Deutsche Lufthansa Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über die Deutsche Lufthansa in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über die Deutsche Lufthansa weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Deutsche Lufthansa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 43,48 Punkten im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,92 auf, was 81 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Bezüglich der Dividendenpolitik zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die aktuelle Dividendenrendite für die Deutsche Lufthansa beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Deutsche Lufthansa-Aktie, wobei positive Aspekte aus der fundamentalen Analyse durch negative Aspekte in Bezug auf die Dividendenpolitik ausgeglichen werden.

