Deutsche Lufthansa Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Aktie der Deutschen Lufthansa verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien des gleichen Sektors ("Industrie") liegt die Rendite der Deutschen Lufthansa um 3,78 Prozent unter dem Durchschnitt von 4,39 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 5,51 Prozent, und die Deutsche Lufthansa liegt aktuell 4,9 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie der Deutschen Lufthansa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,89 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 81 Prozent vom durchschnittlichen KGV der Branche "Fluggesellschaften" von 25. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Deutschen Lufthansa von 8,041 EUR -6,5 Prozent unter dem GD200 (8,6 EUR) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,64 EUR auf, was einem Abstand von +5,25 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutschen Lufthansa-Aktie als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber der Deutschen Lufthansa eingestellt waren. Es gab insgesamt drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält die Deutsche Lufthansa daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

