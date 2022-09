Deutsche Lufthansa-Aktie: Was jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Finanztrends Video zu Lufthansa



mehr >

Der Wirtschaftsförderungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) teilte kürzlich mit, dass alle übrigen Aktien seiner Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an verschiedene Investoren verkauft worden sind. Insgesamt hielt das WSF zuletzt rund 6,2 Prozent des Grundkapitals (74,4 Millionen Aktien) des Konzerns. Den ursprünglichen Anteil von 20 Prozent am Grundkapital des Flugunternehmens hatte das WSF im… Hier weiterlesen