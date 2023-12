Deutsche Lufthansa Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa liegt mit einem Wert von 4,89 deutlich unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Fluggesellschaften" beträgt der genaue Abstand aktuell 81 Prozent, da das durchschnittliche KGV in dieser Branche bei 25 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV könnte die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf den weichen Faktor der Kommunikation im Netz zeigt die langfristige Beobachtung, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie von Deutsche Lufthansa negativ ausfallen. Die Diskussionsintensität war im Netz schwach, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Deutsche Lufthansa mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,46 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt und daher eine negative Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren und auch die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Unsere Stimmungsanalyse ergibt daher eine negative Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme mehrheitlich Kaufsignale generiert haben, was zu einer neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.