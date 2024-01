Deutsche Lufthansa Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?"

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Deutsche Lufthansa ist derzeit unterbewertet und bietet ein erhebliches Kurspotenzial von rund +30,84% vom aktuellen Kursniveau.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 8. Januar 2024 verzeichnete die Aktie von Deutsche Lufthansa am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,06%. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 10,20 EUR, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Das Guru-Rating für Deutsche Lufthansa bleibt unverändert bei 3,56.

Analystenmeinungen

Die Analysten in den Bankhäusern sind sich einig, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 10,20 EUR hat. Dies würde den Investoren eine Gewinnchance von +30,84% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch angesichts der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Von insgesamt 25 Analysten, die ihre Einschätzung abgegeben haben, empfehlen 4 die Aktie von Deutsche Lufthansa als starken Kauf. 11 Analysten sind optimistisch und raten zum Kauf, während 9 Experten eine neutrale Haltung einnehmen und die Aktie halten. Lediglich 2 Analysten empfehlen den Verkauf der Aktie, und 1 Experte geht sogar so weit zu sagen, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch immer 55,56% der Analysten optimistisch hinsichtlich der Aktie von Deutsche Lufthansa.

Fazit

Die positiven Einschätzungen der Analysten, kombiniert mit dem stabilen Guru-Rating, deuten darauf hin, dass die Aktie von Deutsche Lufthansa ein erhebliches Potenzial bietet, und die derzeitige Bewertung möglicherweise unterbewertet ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die Prognosen der Analysten bewahrheiten werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Deutsche Lufthansa-Analyse von 09.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Lufthansa jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...