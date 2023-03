Deutsche Lufthansa-Aktie: Warnstreiks, wohin das Auge sieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Es passiert schon wieder, an mehreren Flughäfen in Deutschland werden heute erneut Warnstreiks stattfinden, was zu erheblichen Verspätungen und Ausfällen führen wird. Die Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER sind von ganztägigen Arbeitsniederlegungen betroffen. Auch die Mitarbeiter des Bremer Flughafens sind aufgerufen, sich dem Streik anzuschließen. Reisende sollten sich über den Status ihres Fluges bei ihrer Airline informieren.

10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat!

Die Gewerkschaft Verdi fordert im Rahmen der Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent oder mindestens 500 Euro mehr pro Monat. Die Arbeitgeber bieten bisher nur eine Erhöhung von fünf Prozent in zwei Schritten sowie eine...