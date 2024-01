Deutsche Lufthansa Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie der Deutschen Lufthansa eine Rendite von 0,61 Prozent. Im Vergleich mit anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Deutsche Lufthansa 5,98 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Fluggesellschaftsbranche beträgt 7,81 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa aktuell 7,2 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI der Deutschen Lufthansa bei 64,43 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 70,84, was bedeutet, dass die Deutsche Lufthansa als überkauft eingestuft wird. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Deutschen Lufthansa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,48 EUR. Der letzte Schlusskurs von 7,497 EUR weicht somit um -11,59 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,9 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,1 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich negative Meinungen zu Deutsche Lufthansa veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.