Deutsche Lufthansa Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Telus":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,53 EUR, während der aktuelle Kurs bei 7,791 EUR liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -8,66 Prozent und einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 7,78 EUR liegt, ergibt sich nur eine geringe Abweichung von +0,14 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt waren. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Deutsche Lufthansa liegt bei 68,06, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 49,93 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 6,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Deutschen Lufthansa-Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild mit "Neutral"-Bewertungen in verschiedenen Bereichen der technischen Analyse und der Anlegerstimmung, sowie einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.