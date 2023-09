Deutsche Lufthansa-Aktie: Überraschender Kursverlauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie hat in der unsteten Luftfahrtindustrie für Wirbel gesorgt. Der Konzern zieht in Betracht, seine verbliebenen zwei Airbus A380-Flugzeuge zwischen 2024 und 2025 wieder einzusetzen. Dieser Plan kommt zu einer Zeit, da es zu Lieferengpässen neuer Langstreckenflugzeuge kommt und könnte daher einen Kurswechsel für die Deutsche Lufthansa-Aktie darstellen. Es ist bemerkenswert, dass diese Flugzeugmodelle vor der Pandemie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Effizienzsteigerung außer Betrieb genommen wurden. Mit dem Wiederbetrieb beabsichtigt Lufthansa acht A380s am Münchner Flughafen zu stationieren.

Marktentwicklung und technische Kennzahlen

Die Woche endete mit einem Kurs von 8,24 EUR für die Deutsche Lufthansa-Aktie, was einem Wochenplus von 1,80 % entspricht. Allerdings zeigt der aktuelle Monat ein...