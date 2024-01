Deutsche Lufthansa Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Deutschen Lufthansa war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhält die Lufthansa daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in eine positive Richtung zeigen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Deutsche Lufthansa mit -8,18 Prozent Entfernung vom GD200 als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ein "Neutral"-Signal, was den Aktienkurs betrifft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Unterperformance bei 6,34 Prozent, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Deutsche Lufthansa ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,89 auf, was als "günstig" bewertet wird. Im Vergleich zur Durchschnittsbranche zeigt sich ein Abstand von 81 Prozent, was die Aktie als preisgünstig erscheinen lässt und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt.