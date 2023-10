Deutsche Lufthansa-Aktie: Rettung hierdurch?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie hat am Dienstag bei 7,24 EUR geschlossen und musste damit einen deutlichen Kursverlust von -3,4 % zum Wochenauftakt verkraften. Dies geschah trotz des Interesses der Lufthansa und Air France-KLM an einem Anteil an TAP Air Portugal, der portugiesischen Fluggesellschaft. Die portugiesische Regierung plant, eine Mehrheitsbeteiligung an TAP zu veräußern. Ein Angebot, das sowohl die Lufthansa als auch Air France-KLM intensiv prüfen. Beide Unternehmen sehen in einer möglichen Beteiligung die Chance zur Stärkung ihrer Position im südamerikanischen Markt und zur Erweiterung des Flugstreckennetzes.

