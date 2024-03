Deutsche Lufthansa Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Deutschen Lufthansa festgestellt werden. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, die auf eine Tendenz zu besonders negativen Themen hinweist. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Zusammenfassend erhält die Deutsche Lufthansa in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Lufthansa bei 6,932 EUR liegt, was einer Entfernung von -14,1 Prozent vom GD200 (8,07 EUR) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 7,52 EUR, was eine Abweichung von -7,82 Prozent darstellt. Somit wird auch hier ein "Schlecht"-Signal vergeben, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 87,21 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Deutsche Lufthansa-Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating zur Folge hat. Der RSI25 zeigt jedoch weder Überkauftheit noch Überverkauftheit, weshalb hier eine "Neutral"-Einstufung erfolgt. Somit erhält die Deutsche Lufthansa eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bezüglich der Deutsche Lufthansa. In den vergangenen zwei Wochen konnten weder überwiegend positive noch negative Themen identifiziert werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse zeigt zudem 1 "Schlecht"- und 1 "Gut"-Signal, was zu einer schlussendlichen "Neutral" Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Insgesamt lässt die Analyse also auf eine negative Stimmung und Bewertung der Deutsche Lufthansa-Aktie schließen, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmungsbild, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.