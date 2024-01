Deutsche Lufthansa Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor 6,04 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 7,65 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa aktuell 7,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Lufthansa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,67, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 50,56, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Indikators als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei Diskussionen über die Deutsche Lufthansa gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führt.

Für Anleger, die in die Aktie der Deutschen Lufthansa investieren, ist die Dividendenrendite gegenüber dem Branchendurchschnitt von Fluggesellschaften um 6,37 Prozentpunkte niedriger, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.