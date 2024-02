Deutsche Lufthansa Aktie: Der Knall ist da!

Die Deutsche Lufthansa hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Dividendenrendite gegenüber dem Branchendurchschnitt um 6,2 Prozentpunkte niedriger liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht". Auch die Stimmung der Anleger ist überwiegend negativ, wie aus der Analyse von sozialen Plattformen hervorgeht. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um die Deutsche Lufthansa aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Allerdings wurden auch Handelssignale berücksichtigt, die zu einer positiven Bewertung auf dieser Ebene führen. Somit wird die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Deutsche Lufthansa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 8,19 EUR, während der Kurs der Aktie bei 7,428 EUR liegt, was zu einem Abweichung von -9,3 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis des GD50 in den vergangenen 50 Tagen eine Einstufung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich ein KGV von 4,52, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie unterbewertet erscheinen lässt. Aus dieser Sicht erhält die Deutsche Lufthansa eine "Gut"-Bewertung.