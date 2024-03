Deutsche Lufthansa Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Für die Deutsche Lufthansa haben wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,72 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI25 zeigt einen Wert von 58,68, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutsche Lufthansa derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine deutlich negative Stimmung und Einschätzungen zum Unternehmen. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu einer "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens führt.

Im Vergleich zur "FluggeSchlechtschaften"-Branche hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 5,4 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -32,95 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie der Deutschen Lufthansa in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.