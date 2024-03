Deutsche Lufthansa Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Für die Deutsche Lufthansa wurde der 7-Tage-RSI auf 86,33 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 74,44 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft gilt und daher ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,39, was 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und somit ein "Gut" in dieser Kategorie erhält.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutschen Lufthansa-Aktie auf 8,05 EUR liegt, was 15,73 Prozent unter dem aktuellen Schlusskurs von 6,784 EUR liegt. Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Deutsche Lufthansa mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Insgesamt erhält die Deutsche Lufthansa daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Analysekomponenten.