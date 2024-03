Deutsche Lufthansa Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI der Deutschen Lufthansa für die letzten 7 Tage liegt bei 70,8 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 72,87 eine Überkaufsituation an. Aufgrund dieser Werte erhält die Deutsche Lufthansa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Lufthansa derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was zu einer negativen Differenz von -6,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend für die Deutsche Lufthansa-Aktie signalisieren. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

Im Branchenvergleich hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,54 Prozent erzielt, während ähnliche Unternehmen in der Luftfahrtbranche im Durchschnitt um 4,94 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -32,49 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite der Deutschen Lufthansa mit 34,71 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein weiteres "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.