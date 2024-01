Deutsche Lufthansa Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz der Deutschen Lufthansa in den sozialen Medien beobachtet werden. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen jedoch, dass in den letzten zwei Wochen vermehrt negativ über die Deutsche Lufthansa gesprochen wurde. Dies führte zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Schlecht".

Auch aus charttechnischer Sicht wird die Aktie negativ bewertet, da der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 14,09 Prozent abweicht und auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine negative Bewertung erhält.

Des Weiteren schüttet die Deutsche Lufthansa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich eine eher negative Bewertung der Deutschen Lufthansa-Aktie, basierend auf der Stimmungslage, der technischen Analyse und der Dividendenpolitik.