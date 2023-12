Deutsche Lufthansa Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs der Deutschen Lufthansa hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 5,6 Prozent gestiegen, was zu einer Unterperformance von -5 Prozent für die Deutsche Lufthansa führt. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 4,81 Prozent, wobei die Deutsche Lufthansa um 4,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet weist die Aktie der Deutschen Lufthansa ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,89 auf, was 81 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" (25,6). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Deutschen Lufthansa liegt momentan bei 45,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,27, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ in Bezug auf die Deutsche Lufthansa. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigten sich auch 2 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, wodurch sich insgesamt eine "Gut" Empfehlung ableiten lässt. Damit erhält die Deutsche Lufthansa in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.