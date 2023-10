Deutsche Lufthansa-Aktie: Humanitäres Powerplay!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Deutsche Lufthansa-Aktie zeigt sich in dieser Woche instabil, mit einem Abschluss am Dienstag bei 7,33 EUR, was einen Rückgang von 1,1 % darstellt. Auch der Monatstrend zeigt eine Verschlechterung von 2,3 % an. Interessanterweise befindet sich die Lufthansa gerade in einer speziellen Mission, um Deutsche aus Israel zurückzuholen, die durch den jüngsten militärischen Konflikt betroffen sind. Diese Nachricht wurde von Insider-Kreisen des Auswärtigen Amts bekannt gegeben und könnte potenzielle Auswirkungen auf die Aktienperformance der Fluggesellschaft haben.

Geplante Sonderflüge in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt

Technische Details noch in Klärung

Deutsche Staatsangehörige sollen über ELEFAND informiert werden

Strategische Entscheidung in Krisenzeiten

Die Entscheidung der Lufthansa, Sonderflüge durchzuführen, steht...