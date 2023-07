Deutsche Lufthansa-Aktie: Hoffnung durch Delta Air Lines gestärkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

im Jahr 2023 gab es ermutigende Nachrichten bezüglich der Buchungszahlen. TUI verzeichnete eine Steigerung um 9% im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Die Deutsche Lufthansa konnte in den ersten drei Monaten dieses Jahres beeindruckende 22 Millionen Passagiere an Bord willkommen heißen, was einem Anstieg von beachtlichen 40% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Delta Air Lines als Beispiel für die Lufthansa

Das US-amerikanische Luftfahrtunternehmen Delta Air Lines setzte bereits im zweiten Quartal einen Rekord hinsichtlich Umsatz und Gewinn. Mit einem Nettogewinn von sagenhaften1,83 Milliarden USD übertraf das Unternehmen seinen Vorjahresgewinn von nur 735 Millionen USD deutlich – ein inspirierendes Ergebnis auch für andere Fluggesellschaften wie beispielsweise die Deutsche Lufthansa.

Die...