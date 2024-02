Deutsche Lufthansa Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Deutsche Lufthansa-Aktie wird aktuell anhand verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage bei 8,17 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 7,381 EUR liegt, ergibt sich ein Unterschied von -9,66 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 7,69 EUR, was einem Unterschied von -4,02 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse beträgt das KGV der Aktie 4,52, was 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Deutsche Lufthansa niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 6,23 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass es eine starke Diskussionstätigkeit in Bezug auf die Aktie gibt und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Daher wird der Aktie ein "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild zugeschrieben.