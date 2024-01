Deutsche Lufthansa Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Diskussionen über Deutsche Lufthansa in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. Aktuell gibt es keine klare Richtung in der Kommunikation, aber in den letzten Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch zwei Handelssignale erkennen, davon 2 positive und 0 negative Signale. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Deutsche Lufthansa bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Auf fundamentaler Basis liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Lufthansa bei 4,89, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,33 liegt. Das bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Deutsche Lufthansa im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt, was 6,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 7,65 Prozent, und Deutsche Lufthansa liegt aktuell 7,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass Anleger, die in die Aktie von Deutsche Lufthansa investieren, eine Dividendenrendite von 0 % erhalten, was 6,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.