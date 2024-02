Deutsche Lufthansa Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber der Deutschen Lufthansa war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies ergab eine Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurden 7 positive Signale und keine negativen Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Flugzeugbranche hat die Deutsche Lufthansa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,59 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -29,01 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite der Deutschen Lufthansa mit einem Unterschied von 26,23 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutschen Lufthansa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 8,22 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,411 EUR liegt, was einem Unterschied von -9,84 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet die Deutsche Lufthansa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".