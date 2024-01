Deutsche Lufthansa Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Aktienkurs von Deutsche Lufthansa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite jedoch um 5,98 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,59 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Fluggesellschaften beträgt 7,81 Prozent, und Deutsche Lufthansa liegt aktuell 7,2 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 4,89 Euro, was 81 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Im Bereich "Fluggesellschaften" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 25, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 7,497 Euro um -11,59 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (8,48 Euro) ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (7,9 Euro) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,1 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Deutsche Lufthansa ist überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitergehende Studien, dass auch einige "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt resultiert daher eine "Neutral" Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.