Deutsche Lufthansa Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Lufthansa liegt mit 4,89 deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Fluggesellschaften", was einer Unterbewertung von 81 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält eine positive Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Deutsche Lufthansa liegt bei 97,53 Punkten, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 67,64, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Performance der Deutschen Lufthansa in den letzten 12 Monaten liegt bei 0,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 7,27 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -6,66 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 5,52 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie der Deutschen Lufthansa ist in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Obwohl automatische Analysen der Kommunikation in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale ergeben haben, wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.