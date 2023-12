Deutsche Lufthansa Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie der Deutschen Lufthansa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,19 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überrendite von 2,17 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 4,32 Prozent, womit die Deutsche Lufthansa aktuell 1,87 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem neutralen Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Deutschen Lufthansa verzeichnet werden. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Lufthansa-Aktie zeigt, dass das Wertpapier aktuell überkauft ist, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Die Analyse der RSI25 ergibt jedoch eine neutrale Einstufung.

Insgesamt weist die Analyse darauf hin, dass die Deutsche Lufthansa aktuell mit einem schlechten Rating bewertet wird, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Rendite, Sentiment, Anlegerstimmung und Relative Strength Index.